Si ferisce gravemente a una mano, elisoccorso a Castelfranco

Un operaio si è ferito gravemente a una mano mentre adoperava un macchinario in un'azienda di prodotti chimici della zona industriale di Castelfranco di Sotto questo pomeriggio. Ad assisterlo l'elisoccorso Pegaso e un'ambulanza della Misericordia di Santa Croce. Il 41enne si è ferito intorno alle 16.30. Subito sono giunti i soccorsi e il trasferimento in ospedale è avvenuto per via aerea, verso il nosocomio di Careggi a Firenze nel reparto di Chirurgia. Sul posto i carabinieri, la medicina del lavoro della Asl Centro e la polizia municipale di Castelfranco.

L'uomo, secondo quanto appreso, ha avuto un forte trauma causato da schiacciamento. Rischia di perdere alcune dita di una mano.