Spaccio di cocaina, arrestato dalla municipale a Firenze

Ancora uno spacciatore arrestato dalla Polizia Municipale di Firenze con sequestro di cocaina e denaro. L'episodio risale a qualche giorno fa.

Nel pomeriggio gli agenti del Reparto Antidegrado erano in zona Coverciano quando hanno notato un uomo che scendeva dalla bicicletta e si inginocchiava nei pressi di un muretto prelevando qualcosa e mettendosela nella tasca del giubbotto.

Poi, accorgendosi della presenza della pattuglia, l'uomo si è dato alla fuga scavalcando il muretto che delimitata un terreno. Gli agenti, che non lo hanno mai perso di vista, hanno notato che si chinava più volte come per nascondere qualcosa.

Alla fine l'uomo è stato bloccato e da un controllo lungo l'itinerario della fuga, anche grazie all'intervento dell'unità cinofila della Polizia di Stato, è stato recuperato un involucro di cellophane. All'interno 15 dosi di cocaina pronte per essere spacciate dal peso complessivo di 10 grammi.

L'uomo, risultato cittadino straniero e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per spaccio. Arresto convalidato con obbligo di firma tre giorni a settimana.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa