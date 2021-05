Terminano l'incarico due medici di famiglia a Lastra e Sesto Fiorentino

Due cambi di medici di famiglia nella zona fiorentina nord ovest in questo fine settimana. Il dottor Giuseppe Cerruti dal 23 maggio termina la propria attività, per raggiunti limiti di età, quale medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Sesto Fiorentino.

Da domani, invece, sabato 22 maggio avrà termine l’incarico della dottoressa Valentina Ghinoi, medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Lastra a Signa che aveva sostituito il dottor Riccardo Panerai, titolare fino al pensionamento.

Gli assistiti possono effettuare la scelta del nuovo medico di famiglia tra i medici disponibili dello stesso ambito territoriale:

- per appuntamento telefonando al numero unico aziendale 055545454 o recandosi presso le farmacie o gli sportelli Cup territoriali.

- Per email all’indirizzo: anagrafesanitaria.nordovest@uslcentro.toscana.it inviando il modulo compilato, scaricabile dal sito www.uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra ed una copia di un documento di identità valido.

Sempre più utilizzate le modalità digitali anche per la scelta del nuovo medico. I cittadini fiorentini che nelle prime due settimane del mese (dal 3 al 16 maggio) hanno preferito i servizi digitali, sono stati 2365 su un totale di 3467 assistiti della Ausl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia e Empoli) che nello stesso periodo hanno fatto ricorso all’on line.

Queste le modalità on line anche per la scelta del nuovo medico su Sesto Fiorentino e Lastra a Signa:

- Applicazione web : fruibile cliccando sul portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone, accedendo al servizio con questa modalità:

1) nella home page del portale, selezionare vedi tutti i servizi, successivamente il menu "In Evidenza" e scegliere come argomento "Salute"

2) dall'elenco che si apre nella nuova schermata, successivamente selezionare "Scelta medico"

Il portale Open Toscana permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico mediante autenticazione con tessera sanitaria attivata, oppure con il sistema di identità digitale SPID, il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online da computer, tablet e smartphone. Le credenziali SPID sono rilasciate gratuitamente da uno dei soggetti abilitati denominati Identity Provider (Aruba, Infocert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste, Register, Sielte e Tim).Tutte le informazioni su dove e come chiedere le tue credenziali SPID sul sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

- App SmartSST: della Regione Toscana per smartphone e tablet. E’ disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per IPhone è disponibile su Apple Store.

Fonte: Asl Toscana Centro