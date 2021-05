Tesseramento Pd, banchini nell'Empolese Valdelsa per un weekend

Il Partito Democratico ha organizzato un fine settimana di mobilitazione per promuovere la campagna di tesseramento nei comuni dell’Empolese Valdelsa. Ci saranno banchini e presidi dove poter sottoscrivere la propria tessera.

Tra l’altro la campagna promossa dal Pd locale è nuova e originale con tessere che raffigurano personalità del passato di diversa estrazione politico-culturale, ma tutte riconducibili al campo e ai valori e che abbiano incarnato pacificamente la buona politica.

Da qui lo slogan della campagna La nostra storia, i tuoi valori e le figure simbolo del passato, quattro donne e quattro uomini: Tina Anselmi, Enrico Berlinguer, Nilde Iotti, Lina Merlin, Teresa Mattei, Aldo Moro, Sandro Pertini, Giovanni Spadolini. Quest'anno ci sarà non solo un manifesto, ma anche una tessera per ciascuna di queste figure politiche e sarà l'iscritto a scegliere quella preferita.

“Il nostro territorio è ricco di cittadini con un alto senso civico, oltre che portatori di esperienze e competenze da valorizzare. Spetta a noi contattarle e dimostrare che per rilanciare l'azione politica del PD riteniamo prezioso il loro contributo” questo l’invito del segretario di federazione Jacopo Mazzantini.

Tra domani, sabato 22 maggio, e domenica 23 quindi sarà possibile scegliere la propria tessera per sostenere l’azione del Partito democratico.

Ecco dove saranno i banchini: a Capraia e Limite sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12.30 in piazza Vittorio Veneto; a Castelfiorentino sabato dalle 10.30 alle 13 in via Matteotti; a Empoli sabato dalle 16 in centro; a Fucecchio sabato dalle 9.3 alle 12.30 presso la sede di via I settembre e dalle 14 alle 17 al circolo Botteghe di via Pistoiese; a Gambassi Terme sabato dalle 10 alle 12.30 in via Garibaldi 8; a Montaione sabato dalle 10 alle 12 nel centro storico; a Montelupo Fiorentino sabato dalle 9 alle 12 al circolo Il Progresso; a Montespertoli sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 davanti alla casa del popolo in piazza del Popolo; a Vinci sabato dalle 15 alle 18 in piazza della Libertà a Vinci e domenica dalle 9 alle 12 davanti alla casa del popolo di Sovigliana.

Chi volesse maggiori informazioni sul tesseramento o fosse interessato alle modalità di sottoscrizione può consultare anche la pagina www.pdempoli.it/tesseramento/

Fonte: Pd Empolese Valdelsa