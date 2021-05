Tutela del lavoro, protocollo di intesa per il reinserimento disabili

E' stato stipulato un Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Firenze, l’I.N.A.I.L ed altre Amministrazioni territoriali, l’Azienda Sanitaria locale, le associazioni sindacali e datoriali e l’ANMIL, diretto a consolidare una rete di protezione sociale nel territorio, prevedendo anche l’obiettivo del "reinserimento lavorativo" delle persone con disabilità da lavoro.

In attuazione delle intese interistituzionali, l’I.N.A.I.L. ha predisposto specifiche misure di sostegno affinché tali persone possano conservare il posto di lavoro, nella stessa o diversa mansione od ottenere una nuova occupazione.

L’I.N.A.I.L., in particolare, finanzierà, fino all’importo di 150 mila euro, specifici progetti predisposti dalle aziende per attuare interventi di adeguamento delle postazioni di lavoro, superare le barriere architettoniche e fornire ai lavoratori infortunati od aventi malattie professionali la formazione necessaria per adattare l’attività lavorativa alle proprie condizioni fisiche e psicologiche.

Tali misure di sostegno, di alto valore sociale, assumono particolare importanza nell’attuale crisi pandemica, consentendo alle categorie più svantaggiate di reinserirsi nel mondo del lavoro e di riprendere le relazioni sociali.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono rinvenibili a questo link.

Fonte: Prefettura di Firenze- Ufficio Stampa