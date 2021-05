Us Limite e Capraia, Andrea Campatelli nuovo Ds delle giovanili

Andrea Campatelli, 31 anni, è il nuovo Direttore Sportivo del Settore giovanile dell'Us Limite e Capraia. Arriva dal Montespertoli, dove ha ottenuto gli Allievi B "di merito" e mantenuto la categoria Giovanissimi regionali, lottando per la Coppa Toscana. In precedenza, ha vissuto un anno da Responsabile Juniores a Castelfiorentino, conquistando gli Juniores Elite dopo aver vinto il campionato Juniores regionali.

"Con Francesco Safina ho contatti già da qualche anno e dopo un confronto avuto anche con il presidente Maurizio Falco e il vice Alessio Michelucci, ho deciso di accettare la proposta di venire a Capraia e Limite, considerando l'immediata sintonia e l'unione di intenti. Ho trovato fin da subito un ambiente professionale e dedito esclusivamente al settore giovanile. Si tratta di un aspetto importante, poiché concentra risorse e attenzioni esclusivamente sui bambini della scuola calcio e i giovani calciatori, con l'obiettivo di creare profili e giocatori pronti per fare le fortune dell'Us Limite e Capraia e poi spiccare eventualmente il volo verso realtà più in alto possibile".

"Negli ultimi anni è stato condotto un lavoro impressionante, che ha portato tra le varie cose a un aumento fino a 350 del numero dei tesserati, considerando tutte le categorie; quando si lavora con serietà, competenza e programmazione, i risultati arrivano."

"Le strutture, d'altronde, sono state oggetto di interventi radicali che hanno reso l'ambiente ideale per lavorare al meglio: 8 campi in totale, 3 sintetici, 3 a 11 in erba naturale, più calcetto e altre aree per allenarsi. Insomma, si può affermare che ci sono tutti gli elementi per fare bene, senza dimenticare lo staff giovane e di qualità, con i nostri circa 20 istruttori muniti di patentino B e C, tra cui laureati in Scienze Motorie, il lavoro di Francesco Safina, un vero professionista, e la figura dello psicologo sportivo. L'Us Limite e Capraia è una delle poche società che ha continuato a portare avanti gli allenamenti durante l'inverno e le zone rosse e arancioni, creando anche un programma di indagine e supporto psicologico per evitare il più possibile la dispersione e gli abbandoni".

"Sul fronte degli obiettivi e dei programmi per la ripartenza della prossima stagione: "Inserisco in primo luogo la crescita individuale di ogni singolo giocatore, per arrivare poi a una crescita collettiva degna di nota e ad ottenere risultati importanti in ogni categoria".

"Siamo tutti qui per crescere anche a livello personale, in un contesto che fa sì parte del mondo dilettantistico, ma con una mentalità da professionisti, a partire dal presidente fino ai custodi. L'Us Limite e Capraia, da quel che ho potuto vedere fin dal primo contatto, funziona un po' come un'azienda, in cui ognuno ha un preciso compito da espletare".

"Siamo un progetto vero, in un ambiente ben visto nel mondo del calcio ed anche ubicato in una posizione strategica, tra Firenze ed Empoli, punto di riferimento anche per la Valdelsa".

"Quanto alla programmazione per la ripresa delle attività, posso dire che siamo già al lavoro, con gli staff già completati, e contiamo di partire per i ritiri precampionato con tutte le categorie non appena ci saranno comunicate le date delle gare."