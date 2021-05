Vaccinazioni Covid per gli over 40: arriva l'intesa con i medici di base

Campagna vaccinale over 40, è il momento degli accordi. Fumata bianca con i medici di base; in fase di definizione, ma manca poco, l’intesa con i farmacisti. Per quanto riguarda i primi, il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha dichiarato che dal 31 maggio, una volta che i medici avranno individuato le persone che dovranno seguire, potrebbe aver inizio la campagna per gli over 40.

"A differenza di quanto stabilito per gli over 80 - ha spiegato Giani - non sarà un processo esclusivo ma complementare, perché sono investite tutte le categorie dai 40 anni in su. Tutte le persone che hanno diritto, ovvero i fragili di tutte le età, e le persone da 40 anni in su possono essere contattati da medici di base e potrà essere programmata la loro dose. Ovviamente, avranno la precedenza gli over 60, come stabiliscono le indicazioni del generale Figliuolo".

Sull'accordo con i medici di base, è intervenuto su Novaradio il segretario della Fimmg Firenze, Vittorio Boscherini, il quale ha confermato che la campagna per coloro che hanno 60-79 anni comincerà ufficialmente il martedì 25, ma in pratica potrà partire solamente da lunedì 31, perché i medici dovranno prima prendere le prenotazioni. “Il meccanismo - ha spiegato - ricalcherà quello della campagna antinfluenzale: si dovrà andare dal medico a prendere la prenotazione oppure telefonare alla segretaria".

Boscherini ha poi delineato lo svolgimento della campagna vaccinale dei medici di base: “I 30-40mila vaccini J&J che avremo a giugno non possono essere fatti a tutti e andranno agli over 60, mentre la vaccinazione dei 40-50enni potrà avvenire dal primo di luglio, quando saranno messi a disposizione dei medici 50-70mila vaccini a settimana di Pfizer, che possono invece essere fatti a tutti. Da luglio inizierà la possibilità di vaccinare gli under 60 e il meccanismo sarà diverso: dovranno fare la prenotazione sul portale regionale dove i medici inseriranno le proprie agende".

E i farmacisti? Giani ha assicurato che gli uffici dell'assessorato alla sanità ci stanno lavorando, quindi potrebbe arrivare nelle prossime ore.

In ogni caso, ha concluso il Governatore, il generale Francesco Paolo Figliuolo "ha garantito che ci sarà un salto di qualità nel mese di giugno”.