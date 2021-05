Weekend da dimenticare per Pielle Livorno: tre sconfitte

Fine settimana di sole sconfitte per le formazioni della Unicusano Pielle Livorno: l’Under 18 Eccellenza, nonostante le buone prestazioni di Cervia e Pistolesi, si è dovuta arrendere sul parquet della capolista Use Empoli, pagando l’evidente divario fisico (85-54 il punteggio finale).

Stesso discorso per i colleghi dell’Under 18 Silver, stoppati a domicilio dalla Libertas 1947 che annovera tra le proprie file elementi del calibro di Geromin, Mancini e Prima.

Dulcis in fundo, la bella prova dell’Under 15 Eccellenza al cospetto del colosso U.S. Livorno: rispetto al match di andata, la squadra di coach Da Prato è riuscito a battagliare per l’intero arco dei 40 minuti, pagando dazio solo nel finale nei confronti di una avversario fortissimo.

Use Empoli-Unicusano Pielle: 85-54

UNICUSANO: Cervia 10, Giachetti 8, Pirone 8, Sgherri 2, Baccelli, Bini 3 Sainati 6, Bianchi, Simonetti 4, Salvadorini 2, Pistolesi 11. All. Castiglione.

Unicusano Pielle-Libertas 1947: 57-95

UNICUSANO: Pierangelini 7, Balloni 7, Rubegni 5, Fabiani, Valoroso 2, Zolesi 3, Pollice, Poltretti, Ceselli 11, Sturla 10, Pagni 12. All. Referendario.

Unicusano Pielle-Pediatrica U.S. Livorno: 69-80

UNICUSANO: Cristofani 24, Peccia, De Danti 5, Gazzetta, Nocchi 14, Bartorelli 2, Maselli, Forti 9, Tempestini 10, Panichi 3, Mugnaini. All. Da Prato.

Fonte: Ufficio Stampa