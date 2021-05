Astori, un murale di 240 metri a Firenze in ricordo del capitano

Una gigantografia di 240 metri quadrati per ricordare un campione, un murale in memoria del capitano della Fiorentina, Davide Astori, per dire grazie all’uomo e al calciatore.

L’opera – realizzata in via Canova (n. 166 a Firenze) all’Isolotto, dallo street artist Giulio Rosk, già autore del murale dedicato a Falcone e Borsellino a Palermo – sarà inaugurata lunedì 24 maggio alle 12.30.

Alla cerimonia interverrà il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo.

Il progetto è ideato dalla Fondazione Cure2Children, in collaborazione con il Comune di Firenze e Casa spa, per raccogliere fondi alla mission che la onlus ha dedicato a Davide Astori, in India-Bangalore, per curare e guarire i bambini affetti da tumori e gravi malattie del sangue.