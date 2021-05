Caso Ragusa, l'avvocato di Logli lascia la difesa

L'avvocato difensore di Antonio Logli ha dismesso il mandato. La decisione sarebbe stata presa dopo la puntata di ieri della trasmissione Quarto Grado. Logli, che si trova in carcere dal 2019 dopo la condanna a 20 anni per la scomparsa avvenuta nove anni fa della moglie Roberta Ragusa, ha fatto arrivare alla trasmissione una lettera. In quest'ultima l'uomo direbbe di essere innocente e smentisce alcuni giornali, che riportavano le dichiarazioni dell'anziano padre contro la nuova moglie di Logli.

L'avvocato ha lasciato la difesa "a fronte delle divergenze sulle condotte extraprocessuali da tenere in processi delicati come quello relativo al signor Antonio Logli".