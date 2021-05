Contro tutte le droghe: approvata ad unanimità proposta di FdI in consiglio comunale a Empoli

Ha trovato approvazione unanime all'ultima seduta del Consiglio comunale la mozione di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli per la prevenzione e il contrasto al disturbo da uso di sostanze.

"La mozione, nata per ricordare una giovane ragazza di Livorno deceduta precocemente, dopo un periodo di collaborazione con le altre forze politiche, è diventata oggi pietra miliare per la lotta alla droga nel territorio empolese, specie tra i giovani - affermano i consiglieri Pavese, Di Rosa, Poggianti - saranno messe in campo tutte le migliori risorse disponibili sul territorio atte a contrastare il fenomeno della tossicodipendenza, con una massiccia attività di informazione presso le categorie più a rischio, quindi iniziative di sensibilizzazione, interventi e progetti di prevenzione e contrasto all'uso, abuso, dipendenza e polidipendenza da sostanze psicotrope, di concerno con istituzioni e portatori di interessi".

Così chiosano: "Si tratta di una presa di coscienza che arriva in un momento particolare per i giovani, privati di sana socialità a causa della pandemia, e che ribadisce la nostra posizione da sempre contro ogni tipo di droga, ogni forma di schiavitù".

Fonte: Fdi Centrodestra Empoli