Crollo parziale del margine di un tetto a Quarrata, macerie su un'auto: nessuna persona coinvolta

Questa sera una porzione del margine di un tetto è parzialmente ceduto da un'abitazione in località Barba, nel comune di Quarrata. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del Comando di Pistoia.

Il crollo ha coinvolto circa 20 metri di gronda, parzialmente ceduta in parte su una terrazza e in parte su un'auto parcheggiata. Non risultato persone coinvolte. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte del personale dei vigili del fuoco, intervenuto anche con l'autoscala.