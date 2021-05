Empoli, approvata all'unanimità la mozione Lega a sostegno di chi soffre di fibromialgia

Nella seduta del Consiglio Comunale di Empoli di giovedì scorso è stata approvata all'unanimità la mia mozione che impegna il Comune ad aderire alle iniziative del CFU (Comitato Fibromialgici Uniti) "Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia" e "Facciamo luce sulla fibromialgia" durante la "Giornata mondiale della sindrome fibromialgica", che si tiene il 12 maggio di ogni anno.

Il "Comitato Fibromialgici Uniti" opera a favore di soggetti terzi attraverso attività di volontariato, ispirandosi ai valori di partecipazione e solidarietà, si prefigge lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica e di promuovere attività mirate all'informazione ed al riconoscimento istituzionale di tale malattia, che è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1992, con la cosiddetta dichiarazione di Copenhagen. Questa malattia colpisce in Italia 2-3 milioni di persone, nella maggioranza dei casi giovani donne, e si manifesta secondo i principali criteri diagnostici, con dolore muscoloscheletrico diffuso, astenia, rigidità, disturbi del sonno, di memoria e di concentrazione ed altri sintomi somatici. Con l'approvazione della mia mozione il Comune di Empoli dovrà organizzare presso i propri locali la raccolta firma promossa dal CFU per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e darne comunicazione attraverso i propri canali. Riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante consentirebbe che fosse garantita l'esenzione dai costi relativi alle prestazioni sanitarie per le persone che ne sono affette e comporterebbe l'individuazione di strutture idonee alla diagnosi e alla riabilitazione e di centri di ricerca per lo studio di questa sindrome a livello nazionale. Come Lega sosteniamo anche l'impegno dell'associazione Algea, che ha sede nella nostra città e che si batte per il riconoscimento di questa "malattia invisibile".

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Salvini Empoli