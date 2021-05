Fratture alla mano per un parrucchiere empolese, dopo l'incidente parla ai clienti: "Tornerò presto"

Ieri sera, venerdì 21 maggio, si è verificato un incidente stradale tra un'auto e una moto in via della Repubblica a Empoli. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche Matteo Ricci, che si trovava in sella alla moto, titolare del salone di parrucchieri '50 Shades' che si trova a Gavena di Cerreto Guidi. A scrivere alla redazione è il padre di Matteo, raccontando l'incidente e riportando il pensiero del figlio per i suoi clienti.

Intorno alle 19.30, mentre stava tornando dal lavoro in sella alla sua Honda, il titolare del salone si sarebbe scontrato con l'auto che gli si sarebbe presentata improvvisamente davanti, cadendo a terra. Una caduta che, da quanto si apprende, ha causato al motociclista fratture multiple all'arto sinistro.

Dal letto di ospedale del San Giuseppe di Empoli, dove sta ricevendo le cure, Matteo Ricci come continua il padre, tiene ad informare tutti i suoi clienti pubblicamente chiedendo comprensione e affermando che si impegnerà, per poter riprendere quanto prima la sua attività in negozio.