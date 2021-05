In attesa di tornare in presenza torna online la 'Biblioteca ti fa compagnia'

Torna la programmazione online della ‘Biblioteca ti fa compagnia’. Nella prossima settimana si terranno tre appuntamenti per poi cominciare a ripensare le iniziative in presenza.

Immancabile L’Ora del Racconto ed una nuova storia illustrata come anche le sferruzzatrici e i loro preziosi ‘punti’ a mano, per finire con L’Ora Creativa le cui istruzioni saranno date al termine dell’Ora del Racconto. Chissà cosa vi aspetta!

Le iniziative sono seguibili sulla pagina Facebook della Biblioteca (@fuciniempoli).

PROGRAMMA

#L'ORA DEL RACCONTO ONLINE... DALLA TORRE DEL RACCONTO!

Martedì 25 maggio, alle 17

OPS! ABBIAMO UN PROBLEMA! Scoprite insieme alla bibliotecaria Antonella cosa è successo alla buffa comitiva che si muove sulle pagine di questo divertente albo illustrato! La lettura sarà registrata finalmente in biblioteca, ma ancora non sarà possibile assistervi in diretta: la troverete a partire dalle 17 sulla pagina Facebook della biblioteca @fuciniempoli.

Alla fine della lettura, tanti consigli freschi di catalogazione, direttamente dagli scaffali della biblioteca!

Per bambini dai 3 ai 7 anni

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Mercoledì 26 maggio, alle 17

Cosa avranno preparato oggi le signore della maglia per farci stupire? Guardate il nuovo video del gruppo "Sferruzza, Sferruzza" per prendere ispirazione!

Se volete approfondire qualche argomento, potete commentare i video pubblicati o scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it. Vi metteremo in contatto con le Sferruzzatrici!

#L'ORA CREATIVA

Giovedì 27 maggio, alle 17

CHI HA VISTO LA MIA CODA?

Vi sentite seguiti? Avete mai provato a voltarvi di scatto e controllare di avere qualcuno (o qualcosa) alle calcagna?!

Alla fine della lettura, un laboratorio creativo che vi garantirà un mondo di divertimento!

Potrete seguire il laboratorio sulla pagina Facebook della Biblioteca (@fuciniempoli).

Al termine dell'Ora del Racconto di martedì, saranno fornite le indicazioni sui materiali da preparare. Per bambini dai 4 agli 8 anni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa