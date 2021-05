Due coppie di turisti straniere sono state derubate a Firenze. I ladri si sono introdotti nel loro camper parcheggiato in viale Poggi, ieri sera, portando via tutto quel che potevano: nel bottino circa 1.000 euro in contanti, abiti, occhiali da sole, un navigatore satellitare e alcune confezioni di profumi. Da quanto appreso la coppia stava facendo una passeggiata e ha scoperto il furto appena tornati al camper. Indaga la polizia.