Lavori al Centro di Raccolta di Capannoli, un giorno di chiusura

L'amministrazione comunale di Capannoli e Geofor informano che nella giornata di Giovedì 27 Maggio, il centro di raccolta rimarrà chiuso per lavori di manutenzione, riguardanti il rifacimento del manto di asfalto del piazzale interno.

Ricordiamo che il Centro di Raccolta, utile per conferire i propri ingombranti e rifiuti differenziati, osserva i seguenti orari:

Lunedì: chiuso

Martedì: 8.30 - 12.30

Mercoledì: 7.30 - 12.30

Giovedì: 13 - 19 (chiuso il solo 27 Maggio 2021, per lavori)

Venerdì: chiuso

Sabato: 8.30 - 12.30

Domenica: 10 - 12

Si ricorda inoltre che è disponibile gratuitamente l'APP "Rciclo", sia per telefoni Android, che iOS: uno strumento utile per prenotare servizi saltando le attese telefoniche e per avere informazioni sulla corretta raccolta differenziata.

Fonte: Geofor