Lavori per conto di Acque Spa in Via Leonardo Da Vinci, al civico 34, per un allaccio fognario e idrico, da lunedì mattina 24 maggio, fino al tardo pomeriggio.

La strada, nel tratto compreso tra Via dei Neri e Via Cavour, sarà chiusa al traffico veicolare a partire dalle 9 fino al termine dell’intervento quando tornerà a essere consentito il passaggio veicolare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa