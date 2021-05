Notte movimentata a Pisa, un furto e violazioni del coprifuoco

Questa notte è stato commesso un furto in un bar a Pisa. Nel locale, in via Frascani ubicato all'interno del cinema multisala 'Isola Verde', le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso intorno alle 2.45 un uomo che, dopo aver danneggiato la finestra, è entrato prelevando circa 100 euro in monete. Questa mattina gli agenti della polizia si sono recati sul posto, intorno alle 8, per il sopralluogo. L'uomo inquadrato dalla videosorveglianza, descritto come "di colore, capelli corti, con mascherina chirurgica indossata, pantalone chiaro, giacca scura e infradito di colore chiaro", si sarebbe introdotto all'interno del bar. Sono in corso le indagini della polizia per risalire all'autore del furto.

Sempre questa notte a Pisa in Borgo Largo, poco prima della mezzanotte gli agenti della Questura hanno fermato 4 persone alle quali sono state elevate altrettante sanzioni per violazione del coprifuoco.

Infine, sempre nel centro della città, dopo la mezzanotte è stata segnalata alla polizia una lite tra due persone in Piazza delle Vettovaglie. All'arrivo delle volanti però i soggetti si erano allontanati, così come riferito da alcuni commercianti che stavano andando via dopo aver chiuso e sistemato le proprie attività. Le ricerche in zona hanno dato esito negativo.