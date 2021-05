Scuola di Pontorme, ci sono tutte le risorse: pronti 5 milioni per la nuova primaria

Ancora passi avanti per la nuova scuola primaria di Pontorme. Dopo aver messo a punto il progetto definitivo a breve sarà ultimato anche l’esecutivo, passaggio necessario per poi aprire un bando di gara con l’obiettivo di individuare la ditta che si occuperà della sua realizzazione.

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha stanziato tutte le risorse. In Consiglio Comunale è stata la stessa sindaco Brenda Barnini a illustrare come parte dell’avanzo di bilancio sia stata destinata a questo obiettivo.

La nuova scuola elementare rappresenta un investimento di circa 5 milioni di euro. Di questi 2.100.000 euro arrivano da questo spostamento di risorse. Il resto era già previsto a bilancio con somme proprie dell’amministrazione e in parte tramite l’accensione di un mutuo.

Dopo il centro Zero Sei e la scuola ‘Pascoli’ e insieme alla scuola di Marcignana, quella di Pontorme sarà il quarto edificio scolastico costruito dal nulla da parte dell’amministrazione comunale negli ultimi 6 anni.

La progettazione è in corso di definizione da parte del raggruppamento temporaneo di impresa composta da Eutecne Srl di Perugia, Sinergie Progetti Srl di Rho e F&M Ingegneria Spa di Mirano. Si attende il parere di vigili del fuoco e Asl per gli aspetti di propria competenza.

Verosimilmente entro l’anno conosceremo la ditta che costruirà la nuova ‘Jacopo Carucci’.

L’attuale scuola è stata edificata in Via Guido Monaco, all’ingresso del borgo di Pontorme, negli anni ’60.

La nuova scuola sarà inserita nel complesso scolastico della ‘Vanghetti’ che si trova proprio di fronte, in Via Liguria. Nell’area verde esterna, che dà verso il parco di Serravalle, esiste lo spazio sufficiente per realizzare la nuova ‘Carrucci’.

L’ubicazione è pensata anche per dare continuità al percorso formativo oltre che per migliorare le funzionalità organizzative e di risorse, riunendo in un unico polo scolastico la scuola secondaria di primo grado ‘Vanghetti’ esistente e la scuola primaria.

La nuova ‘elementare’ avrà le stesse 10 aule di quella attuale, in più sarà dotata di una nuova palestra. In pratica l’attuale palestra della Vanghetti, rinnovata e riammodernata, sarà a servizio della primaria, mentre per la scuola media, sarà costruita una nuova palestra più grande, dotata di tribune per il pubblico.

La nuova scuola, ampia oltre 1300 metri quadrati nel progetto preliminare, si svilupperà su due piani con un grande atrio, una zona accoglienza, una sala insegnanti, aule laboratorio, zona mensa e le 10 aule per la didattica. Il progetto, al momento, parla di una spesa complessiva di 4.900.000 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa