Stalla in fiamme nelle campagne di San Gimignano, sei cavalli deceduti: accertamenti in corso

Nella serata di ieri un incendio ha coinvolto una stalla in località Aiano a San Gimignano e purtroppo, nel rogo, sono deceduti i cavalli.

Le fiamme sono divampate intorno alle 20 e le operazioni dei vigili del fuoco si sono protratte oltre la mezzanotte. La stalla in legno che conteneva gli animali è andata distrutta e da quanto si apprende sei cavalli, tra cui un puledrino, non si sono salvati.

Intervenuta sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi. Sono in corso gli accertamenti della polizia per risalire alle cause dell'incendio.