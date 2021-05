Volterra e la Valdicecina protagoniste, con i loro ristoranti, al Premio della Ristorazione

La Locanda Il Boschetto di Samanta Romoli e Dario Pieri a Volterra e l'Osteria del Pinzagrilli di Laura Ulivieri e Matteo Gani a Guardistallo hanno vinto il premio Il Tirreno e il premio BlueBay della diciottesima edizione del Premio della Ristorazione nelle Terre di Pisa organizzata da Confesercenti Toscana Nord insieme al consorzio Pisa Quality Restaurants, con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e della Regione Toscana.

"Con grande piacere - dichiara l'assessora al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti - ho partecipato a questo importante evento che, da quasi venti anni, valorizza le eccellenze enogastronomiche della nostra provincia. Come lo scorso anno ho avuto l'onore di premiare aziende del nostro territorio che si sono distinte per la qualità e la prelibatezza dei loro piatti e che confermano l'alto livello della ristorazione in Valdicecina. In questo periodo così complesso - conclude Luti - questa iniziativa assume una valenza ancor più significativa, soprattutto perché coinvolge un settore particolarmente colpito dagli effetti della pandemia. Questi premi rappresentano la speranza e la voglia di tornare presto alla normalità e alla gioia di condividere i piaceri della tavola".

La consegna dei premi si è svolta nell'auditorium Ricci della Camera di Commercio di Pisa.

Fonte: Ufficio Stampa