Covid, Stella (FI): "Gente sotto il sole in coda per vaccinarsi al Mandela forum. Si mettano i tendoni"

"Non è davvero il massimo dell'organizzazione lasciare che le persone che hanno avuto l'appuntamento per vaccinarsi oggi al Mandela forum di Firenze sostassero in piedi, in coda sotto il sole, senza avere nessun riparo con cui combattere il caldo. Una mancanza di attenzione così lascia veramente basiti". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Visto che stiamo andando verso giornate calde e la stagione estiva - osserva Stella - chiediamo ai responsabili dell'hub vaccinale di provvedere al più presto con tendoni e panchine per consentire a chi è in coda per vaccinarsi nei prossimi giorni, di potersi sedere e riparare dal caldo. Pensiamo che sia un elemento minimo di civiltà".

Fonte: Marco Stella - Ufficio Stampa