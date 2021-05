Il Biancorosso Sesa continua la sua marcia vincente

Non si ferma la corsa del Biancorosso Sesa che, superando Terranuova per 84-70, mantiene l'imbattibilità in questa seconda fase. Un successo che consente alla squadra di Luca Valentino di accedere alla finale della manifestazione che si terrà in data e sede da definire con due giornate di anticipo sulla fine. Una gara, quella coi valdarnesi, giocata senza pressioni da ambo le parti e quindi risultata alla fine piacevole e divertente. I biancorossi la comandano sempre senza particolari assilli, subendo solo nella seconda frazione il tentativo di rimonta di Terranuova che arriva fino al meno 4. Qui, però, Ghizzani e compagni spingono di nuovo sull'acceleratore e con un terzo parziale da 21-10 vanno a vincere senza particolari problemi. Ora, per chiudere il girone, mancano solo le trasferte di Firenze con la Laurenziana e Livorno.

84-70

BIANCOROSSO SESA

Mazzoni 8, Giannone 15, Ghizzani 4, Pinzani 17, Maltomini 5, Bellucci 4, Cerchiaro 4, Maltomini 5, Menichetti 10, Baccetti 3, Balducci 10, Cappelletti. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

GALLI TERRANUOVA

Baglioni 4, Xhafaj 3, Baldu 11, Gueye 12, Iacoponi 4, Falcioni 4, Lici 20, Merico 10, Balestri 2, Bruschi, Lucacci. All. Baggiani (ass. Del Vita F.)

Parziali: 27-17, 45-39 (18-22), 64-49 (21-10), 84-70 (18-21)

