Il gruppo Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli ricorda Giovanni Falcone

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli ed il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, nel 29° anniversario dalla strage di Capaci dove morirono il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie e cinque agenti della scorta, intendono onorare la figura di un grande uomo delle Istituzioni, da queste abbandonato, come immagine attuale di lotta alla mafia e difensore della legalità. “Il fenomeno criminale sembra lontano nel tempo e dai nostri territori, invece la recente inchiesta Keu sui rifiuti tossici nella SR429 rende presente come la mafia possa addentrarsi ovunque ed ancora oggi sia un pericolo per noi e le future generazioni. Le immagini di Falcone e Borsellino possano ancora oggi ispirarci come modello di coscienza collettiva.”, così Alessandra Gatto, membro del coordinamento cittadino e del Dipartimento Regionale Ambiente di Fratelli d’Italia.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli