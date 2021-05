Povertà educativa tra i minori: incontro a Palazzo Gambacorti per il progetto ‘Lavori in corso’

Si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Gambacorti un incontro tra il Comune di Pisa e i soggetti coinvolti nel progetto ‘Lavori in corso’, promosso a livello nazionale da Legambiente in collaborazione con Anpas, Università La Sapienza, EuroUSC e 5 scuole partner in 5 quartieri “marginali” d’Italia, tra cui anche l’IC Gamerra di Pisa. Per l’amministrazione comunale, che sostiene l’iniziativa, erano presenti l’assessore al sociale, Gianna Gambaccini, l’assessore ai lavori pubblici, Raffaella Latrofa, e l’assessore alle politiche socieducative e scolastiche Sandra Munno.

‘Lavori in corso’ è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in Italia. Nasce per contrastare il fenomeno della povertà educativa dei minori tra i 9 e i 14 anni che vivono in contesti territoriali complessi per assenza o difficoltà ad accedere ad opportunità e spazi educativi e sociali pubblici.

Attraverso la collaborazione con 5 scuole partner in 5 quartieri “marginali” d’Italia verranno organizzati corsi, laboratori, sportelli sociali e attività destinate ai ragazzi ma anche alle loro famiglie e agli altri attori locali, al fine di creare spazi di aggregazione che permettano loro di superare i fenomeni di isolamento sociale e culturale in cui si trovano costretti a vivere. Oltre ad azioni educative rivolte ai ragazzi in orari scolastici ed extrascolastici, il progetti prevede anche l’attivazione di servizi di supporto alla genitorialità