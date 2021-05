Rissa tra almeno 5 persone a Pisa: tre finiscono in ospedale

La polizia è intervenuta ieri sera in viale Gramsci a Pisa per una rissa che avrebbe coinvolto almeno 5 persone. Tre di queste sono state rintracciate e portate al pronto soccorso con ferite al capo e agli arti, non da taglio, e prognosi dai 10 ai 14 giorni. La rissa sarebbe avvenuta tra connazionali tunisini. All'arrivo della polizia c'era un uomo a terra, altri due tunisini sono stati rintracciati nelle vie limitrofe.Al momento resta ignoto il motivo della lite. Le tre persone fermate hanno tutti precedenti per spaccio. In corso serrati accertamenti per risalire a tutti i partecipanti alla rissa, denunciarli alla Procura della Repubblica ed avviare nei loro confronti le pratiche di espulsione per il loro rimpatrio in Tunisia.