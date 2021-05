Sfuma a Torino il sogno giallonero: Timenet Empoli perde 4-1 al golden set

Il golden set ha dissolto il sogno della Timenet Empoli Pallavolo di continuare la sua ascesa verso la serie A2 al termine di una partita avvincente soprattutto nella prima parte dove entrambe le squadre si sono date battaglia sul campo di gara del palazzetto di Settimo Torinese. Ieri nel match in terra piemontese, la Lilliput Pallavolo Torino si è ripresa, con gli interessi, la rivincita 4-1 dopo la bruciante sconfitta di appena una settimana fa per 3-0 al Palaramini di Empoli. Le ragazze di coach Paolo Collavini pur avendo due occasioni d’oro di chiudere l’incontro e continuare così la corsa nei playoff per la massima serie, sono state battute in extremis dalle padrone di casa proprio al golden set.

“Purtroppo dopo la splendida vittoria in casa non c’è stata la riconferma che speravamo per poter continuare a sognare la promozione – è il commento a caldo del Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – E’ stata una partita difficile e complicata per diversi aspetti, in cui tutte le atlete di ambedue gli schieramenti hanno dimostrato voglia di vincere in una sfida decisiva. Ha prevalso chi ci ha messo più testa e cuore, in sostanza chi ci ha creduto fino in fondo. Ero sinceramente più fiducioso sull’esito dell’incontro ma questo non toglie nulla all’evento storico che abbiamo vissuto perché dalla nascita della nostra società nel 1985 siamo arrivati per la prima volta a disputare i playoff per la promozione nella massima serie”.

Sin dai primi scambi è apparso evidente che le torinesi, dopo aver disputato una gara 1 in trasferta toscana non all’altezza delle loro performance nella regular season, erano tornate in sé. Il gioco si è trasformato subito in un braccio di ferro fino al lunghissimo scambio sul 10-9 andato poi a favore delle padrone di casa. Il distacco di una manciata di punti permane, tanto che sul 14-11 c’è il time out di coach Collavini. Il richiamo non sortisce l’effetto sperato così il tecnico chiede il secondo break sul 18-14 ma, nonostante il bel recupero giallonero fino al 24 pari, la Lilliput si impone chiudendo il set 26-24.

Nel secondo set la Timenet rinforza la sua reazione nella parte iniziale prendendosi il vantaggio per 3-7 ma le padrone di casa sono pronte a ripristinare la parità in campo ingaggiando un nuovo braccio di ferro costellato di fasi concitate. Le empolesi stavolta hanno la meglio portandosi di nuovo in vantaggio a metà set con 13-16 ma i giochi non sono ancora fatti e dopo un capovolgimento della situazione per 21-19, dimostrano tutta la voglia di vincere firmando un risultato

inverso rispetto al primo set in cui, superato il pareggio sempre a quota 24 punti, sono loro ad aggiudicarsi il parziale per 24-26.

Partenza di terzo set all’insegna della prova di forza da parte di entrambe le squadre ma ben presto, grazie anche a qualche errore di troppo in ricezione nella metà campo giallonera, la Lilliput guadagna terreno portandosi sul 9-5 su cui coach Collavini chiede il suo primo time out. L’antifona non cambia con le padrone di casa che mantengono il distacco fino al 14-9 senza lasciare possibilità alle giallonere di accorciare le distanze e dal 21-16 arrivano a travolgerle aggiudicandosi il set con uno schiacciante 25-18.

Nel quarto e decisivo set la Timenet parte con il piede giusto e matura un crescente vantaggio fino al 6-9. Dal 10 pari le empolesi fronteggiano l’avanzata avversaria riprendendosi il comando fino al 14-16 su cui il tecnico giallonero chiede il break. L’incoraggiamento stavolta ha effetto e, scongiurato un pericoloso pareggio sul 16-17, la Timenet macina punti conquistandosi l’occasione d’oro di chiudere il match da una posizione dominante di 23-18. Questa è la chiave di volta dell’incontro perché, clamorosamente, le giallonere non riescono a cogliere l’opportunità e la Lilliput, ribaltando le sorti, vince il set 27-25.

Dopo due ore di gioco si arriva così a disputare il golden set, di fatto un tie-break per il proseguo della corsa playoff della vincitrice. Nessuna sembra mollare ma le torinesi mostrano più convinzione con un vantaggio a metà set, superando l’impasse del punto del 9-10 andato alla Timenet dopo il cartellino rosso al capitano Silvia Bazzarone su una contestazione. Le empolesi in rimonta sprecano il match-point del 13-14 e ancora una volta la Lilliput ribalta definitivamente le sorti siglando il 17-15 della vittoria.

“Usciamo dai playoff a testa alta – chiosa il Presidente Genova – peccato aver sciupato due importanti occasioni di vincere l’incontro. Abbiamo comunque vissuto tutti, sportivamente ma anche umanamente, questo bel momento. Adesso ci prenderemo un periodo di riflessione per definire i progetti futuri, concentrandoci sulla nostra Under 17 che sta disputando i playoff per la promozione in Eccellenza e sulla serie C che sta gareggiando per arrivare alla serie B2. Un ringraziamento particolare a coach Paolo Collavini che, in un anno molto complicato e difficile, ci ha portato a vivere questo bel sogno”.

TABELLINO

PARZIALI : 26-24;24-26;25-18;27-25;17-15.

ARBITRI: Barbara Roncati e Federica Gallazzi

TIMENET EMPOLI: Tangini 13, Baggi 18, Ascensao R. 19, Giometti 18, Ascensao M. 12, Formenti (L), Mennecozzi (P) 2, Barbiero 1, Meini (P), Marocchini, Mangone (L), Mezzedimi.

LILLIPUT PALLAVOLO TORINO: Bazzarone 2, Andreotti 9, Bruno 13, Mirabelli 22, Re V. 25, Brussino 11, Ghirotto (L), Re M. 3, Girardi, Birbiglia, Brunfranco, Morello (L), Aiello,Fustini.

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Tangini (capitano), Ascensao M., Baggi, Giometti, Mennecozzi, Ascensao R., Formenti (L).

STARTING SIX LILLIPUT PALLAVOLO TORINO: Bazzarone (capitano), Andreotti, Bruno, Brussino, Re V., Mirabelli, Ghirotto (L).