'SicuraMente Borgo', divertiamoci in sicurezza: campagna di sensibilizzazione per non fermarsi più

Divertirsi si, ma divertirsi nel rispetto di tutti. In un momento così delicato per la ripartenza delle attività economiche è fondamentale seguire le regole base per non rischiare di tornare indietro. L’Amministrazione di Borgo San Lorenzo lancia una campagna per invitare chi frequenta il paese di Borgo San Lorenzo a seguire le tre regole base: indossare la mascherina, mantenere la distanza e lavare spesso le mani.

“Una campagna social che si affianca al protocollo firmato dalle categorie per la gestione delle Piazze e degli spazi esterni delle attività.- spiega la Vicesindaca Cristina Becchi- voglio ringraziare i locali per essersi messi a disposizione per questo percorso condiviso e per l’aiuto che ci danno. Spero che sia l’inizio di una bella estate per tutti dopo un anno duro”.

“E’ solo l’inizio di un progetto più ampio che vuol portare a parlare con i giovani, con il loro linguaggio, su tematiche importanti che riguardano anche il rapporto con i luoghi che frequentano – spiega la Consigliera per le politiche giovanili, Caterina Santelli -. Per loro è stato un anno difficile, complicato, dobbiamo capirli e sostenerli e nello stesso modo essere in grado di indirizzarli e guidarli. Credo che comunicare certi messaggi sia fondamentale per non creare divisioni ma sentirsi una comunità.”

“Sensibilizzare le persone che iniziano nuovamente a vivere i nostri spazi e il nostro paese – afferma Alessandro Galeotti Assessore alla Comunicazione di Borgo San Lorenzo – al rispetto di semplici regole per la limitazione del contagio, è fondamentale per garantire che la ripartenza possa essere solida e duratura. Comunicare è fondamentale e farlo con le modalità che arrivano a tutti è importante. Per questo abbiamo scelto diversi strumenti e per questo è basilare che ci sia, come in questo caso, il coinvolgimento delle attività che ringrazio”

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa