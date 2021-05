L’Indirizzo Sistema Moda dell ’Istituto Ferraris Brunelleschi presenta la mostra “Geometrie d’estate” Omaggio al Fashion Designer Roberto Ricci

Si definisce “Creatore dell’immaginario e del fantastico – Visionario della moda” il Fashion Designer Roberto Ricci che, dal 1967 fino ad oggi disegna borse, accessori e abbigliamento.

Il suo Archivio storico è stato donato all’Istituto Tecnico Sistema Moda Ferraris Brunelleschi di Empoli perché le nuove generazioni che si affacciano al mondo dello stile ne possano trarre spunti e riflessioni. La Prof.ssa Grazia Focardi docente di Scienze e Tecnologie della moda ricorda con emozione la telefonata di Ricci che le chiede, qualche mese fa, se può essere interessata a questo patrimonio. Ci sono stati molti incontri durante i quali la docente si è emozionata vedendo uscire dalle cartelle figurini di moda “datati” che sembrano realizzati “oggi” con mano professionalmente ineccepibile.

La donazione all’Istituto consta di circa 2.000 figurini con tavole tecniche di capi di abbigliamento e di altrettanti disegni di borse e relativi modelli.

La Prof.ssa Focardi ha pensato di organizzare, con il supporto della Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Mancini, una 1° retrospettiva “ Geometrie d’Estate” che verrà inaugurata il giorno 27 maggio 2021 dalle ore 16 presso la Sede di Via Giovanni da Empoli 25, per poter far conoscere al territorio la figura di Roberto Ricci, esporre i lavori degli allievi della sezione moda che, nonostante le difficoltà incontrate con la didattica talvolta in presenza e talvolta a distanza causa COVID si sono distinti per impegno e capacità, presentare il percorso PCTO “Archivi di Moda “ che gli stessi alunni svolgeranno nel mese di giugno e di settembre per digitalizzare i disegni ed archiviarli.

Fonte: I.I.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” Empoli