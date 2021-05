Tentano di rubare 60 euro di merce a Pisa, nei guai due 14enni di Santa Croce sull'Arno

Due interventi ieri pomeriggio da parte della polizia a Pisa per tentativi di furto. Il primo è accaduto intorno alle ore 17.20 nel negozio H&M di Corso Italia: due ragazzine di appena 14 anni, di Santa Croce sull'Arno, avevano tentato di superare le casse con merce occultata per circa 60 euro. I capi di abbigliamento sono stati consegnati alla direzione e le ragazzine, identitifcate, e poi accompagnate ai genitori.

L'altro intervento è avvenuto intorno alle 17.40: un 43enne georgiano, in piazza Vittorio, alla vista della volante ha occultato una borsa nei pressi della vetrina di un negozio. Dentro la borsa era nascosta una grossa calamità, si sospetta utilizzata per asportare monete metalliche. Per l' uomo, accompagnato in questura, è scattata la denuncia per porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso ed avviate le pratiche di espulsione dal territorio nazionale.