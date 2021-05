A Prato una scultura per Paolo Rossi

Tra poco più di un anno, nel luglio del 2022, saranno trascorsi esattamente 40 anni dalla fantastica notte del Santiago Bernabeu di Madrid, quando la Nazionale Italiana di Enzo Bearzot batté per 3 a 1 la Germania Ovest di Rummenigge nella finale dei mondiali spagnoli, conquistando per la terza volta la Coppa del mondo.

Uno degli artefici principali di quella storica affermazione azzurra - sua la tripletta contro il Brasile di qualche giorno prima - fu Paolo Rossi che a soli cinque anni aveva indossato la maglia di una squadra di calcio nel Santa Lucia, periferia nord di Prato, iniziando una carriera che l’avrebbe portato ai massimi livelli mondiali.

Oggi, a distanza di 60 anni da quando e dove tutto era iniziato, il piccolo Piazzale della cipresseta di Santa Lucia si prepara a accogliere un’opera d’arte non effimera, in ricordo e in omaggio al grande campione Paolo Rossi, o più semplicemente Pablito, come fu soprannominato durante i mondiali spagnoli.

Tutto nasce dall’ispirazione di Elisa Morucci, giovane artista fiorentina che, all’indomani della scomparsa del campione, il 9 dicembre 2020, ha avuto l’idea di dedicargli una scultura. E rivela: «Sono stata fin da giovanissima una grande appassionata di calcio, ancora oggi mi piace guardare le vecchie partite in bianco e nero degli anni 60/70 in tv. Inoltre Paolo Rossi è stato il mio primo grande amore platonico di bambina. Avevo 5 anni nell'82 e ho imparato a amare questo splendido sport, anche grazie a lui. Quando ho appreso che ci aveva lasciati, l’emozione è stata grande, sono affiorati i ricordi ed è stato naturale il desiderio di tributargli un omaggio».

In poco tempo l’idea si è trasformata in un’impresa artistica della quale il Comune di Prato e la Pro loco di Santa Lucia si sono fatti promotori. Una volta completata,la scultura sarà collocata nel piazzale della piccola frazione pratese dove, tra l’altro, il locale campo sportivo è intitolato a Vittorio Rossi, padre di Paolo.

«Paolo Rossi è patrimonio nazionale e ancor più per noi è Paolo di Santa Lucia. Quest’opera è un tributo all’uomo, al campione, a un esempio di generosità - dice Matteo Biffoni, Sindaco di Prato -. I suoi occhi, il suo sorriso gentile, il suo esempio restano per ciascuno di noi un valore, ricordarlo nella “sua” Prato è un gesto d’affetto e di stima da parte di tutta la città».

«Ritengo assolutamente giusto e doveroso che Prato omaggi Paolo, un suo cittadino che ha portato il nome della nostra in tutto il mondo - aggiunge Luca Vannucci, Assessore allo sport del Comune di Prato - e lo è ancora di più che a farlo sia Santa Lucia, il luogo dove lui è nato e cresciuto, dove la sua famiglia ha sempre abitato e dove ancora vive suo fratello. Il legame di Paolo con Santa Lucia non si è mai spezzato nonostante lui sia andato via per inseguire la sua carriera molto giovane, e questo omaggio ne è una dimostrazione».

«La notizia della scomparsa di Paolo Rossi - afferma Daniela Ciminelli, Presidente della Pro loco “Santa Lucia insieme” - ha sorpreso profondamente tutti; infatti se per tanti era un mito, per noi di Santa Lucia era semplicemente ‘Paolino’. Per questo quando abbiamo appreso la proposta dell’artista al Sindaco di realizzare la scultura in omaggio a Paolo Rossi, abbiamo subito sposato anche l’idea di collocarlo proprio al centro della ‘sua’ Santa Lucia. Un mito non tramonta nel cuore delle persone e così lo sentiremo ancora più vicino e potremo tramandare il ricordo di chi lo ha visto crescere e diventare il campione di tutti».

Fonte: Ufficio stampa