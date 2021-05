Firenze - Belgrado, 1200 chilometri, otto tappe, un obiettivo: aiutare la Fondazione Novak Djokovic a realizzare due asili in zone disagiate e senza risorse economiche della Serbia.

Wolfango Poggi è partito da Piazzale Michelangelo, con la sua bicicletta, il 14 maggio, per poi arrivare a Belgrado otto giorni dopo, in un itinerario che ha unito le due città del cuore del 45enne fiorentino, ma serbo d’adozione.



La sua prima tappa è stata Bologna, a cui è arrivato insieme ad altri ciclisti, supporter dell’iniziativa. Poi Venezia, Trieste e, oltre il confine, Slovenia, Croazia e infine la Serbia, con l’arrivo nella capitale. Al traguardo, ad aspettarlo, ha trovato amici e parenti, oltre che lo staff della Fondazione Novak Djokovic.

Si chiama “Biking with the Wolf” il progetto sostenuto da Poggi, una raccolta fondi che aiuta i bambini serbi, che per destino o per sfortuna, non possono vivere una vita decorosa.

Grazie a tutti i donatori, i supporter e i partner che hanno permesso l’iniziativa, oltre alla istituzioni che hanno dato supporto al progetto, la raccolta fondi ha raggiunto il suo obiettivo superando i 10.000 euro e arrivando a 10.294.

Attraverso immagini e video pubblicati sul sito web del progetto e sulle reti social, i sostenitori hanno potuto seguire l’intero percorso, il quale ha anche coinvolto personalmente atleti professionisti e dilettanti, persone comuni, bambini e adulti e tutti coloro che, a colpi di pedale, hanno voluto aiutare Wolfango Poggi e la Fondazione a portare a termine l’obiettivo con successo.