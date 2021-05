Carmignano aderisce al progetto Piazza WiFi Italia

Il Comune di Carmignano ha aderito al progetto “Piazza WiFi Italia”, del Ministero dello Sviluppo Economico, avente l’obiettivo di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente ed in modo semplice tramite l’App dedicata, ad una rete WiFi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. La realizzazione degli hotspot (configurazione, gestione e manutenzione per tre anni) è gratuita ed a carico di Infratel Italia. Il Comune ha fornito soltanto l’alimentazione elettrica per gli apparati e la connettività internet per i punti WiFi. In cinque casi, i ripetitori sono installati sugli edifici dei circoli Arci, che hanno accettato di ospitare il progetto. I 12 hotspot del nostro Comune sono stati installati e sono appena stati attivati.

Con il progetto WiFi Italia si va a creare una rete nazionale di punti di accesso WiFi gratuiti, sia integrando delle reti pubbliche già esistenti, sia fornendo ad ogni comune italiano e agli ospedali dei nuovi punti WiFi. Il cittadino potrà accedere gratuitamente alla rete dei punti WiFi sul territorio nazionale, esistenti e futuri, scaricando l’App WiFi Italia sul proprio dispositivo e registrandosi con e-mail e password o accedendo tramite SPID. Una volta completata l’iscrizione e configurato lo smartphone, la connessione sarà automatica. All’interno dell’App sarà possibile consultare anche la lista dei punti WiFi presenti in Italia.

Nel Comune di Carmignano gli hospost saranno posizionati nei seguenti luoghi:

· Carmignano - Piazza Matteotti (installazione nel palazzo comunale)

· Carmignano - Area esterna Circolo Arci (installazione presso il circolo Arci)

· Carmignano - Spazio d'arte Moretti

· Seano - Biblioteca Comunale

· Seano - Piazza IV Novembre (installazione presso il circolo Arci)

· Seano - Centro incontri "Il Colle" loc. Colle

· Bacchereto - Area esterna Circolo Arci (installazione presso il circolo Arci )

· Poggio alla malva - Area esterna Circolo Arci (installazione presso il circolo Arci )

· Comeana - Area esterna Circolo Arci (installazione presso il circolo Arci )

· Comeana - Piazza Cesare Battisti (installazione presso spazio giovani)

· Comeana - Piscina di Comeana

· Artimino - Piazza San Carlo (Installazione presso il museo)

“Va avanti il nostro impegno per un territorio sempre più connesso e al passo con i tempi e con le necessità che essi richiedono, a partire proprio dalla rete internet”, dice l’assessora all’Informatica Tamara Cecconi. “Nelle ultime settimane sono stati fatti grossi passi avanti con TIM per portare la fibra a casa a tanti cittadini di Comeana e Poggio alla Malva, dopo le migliorie già fatte negli ultimi mesi a Colle ed Artimino. Sappiamo che alcune zone hanno ancora bisogno di essere migliorate da questo punto di vista, per cui continuiamo a seguire costantemente il lavoro di TIM. In parallelo però vogliamo cogliere ogni occasione possibile per dare ulteriori servizi: il progetto Piazza WiFi Italia ci consente di aggiungere un’ulteriore opportunità di connessione in alcune zone specifiche. La posizione degli hotspot non è casuale: trattandosi di ripetitori e non di nuove linee, dovevano essere scelti luoghi pubblici già in possesso di una rete internet. Fra questi, abbiamo scelto quelli che si presentano come luoghi d’incontro e aggregazione, come piazze, circoli o aree sportive e culturali”.

Link al sito ufficiale per informazioni più dettagliate: https://wifi.italia.it/it/

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa