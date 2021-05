Confindustria Toscana, nominata la Commissione per il rinnovo della presidenza

È stata nominata questa mattina la commissione di designazione per il rinnovo della presidenza di Confindustria Toscana. Della commissione fanno parte Sergio Ceccuzzi, Andrea Fabianelli e Matteo Venturi.

Con la nomina della Commissione di oggi è di fatto partito l’iter per il rinnovo della presidenza della federazione regionale delle Confindustrie della Toscana.

Alla Commissione di designazione - come da statuto della federazione toscana – è affidato il compito, dopo consultazioni esperite in via riservata, di individuare uno o più candidati, da “sottoporre al voto del Consiglio di Presidenza insieme alle indicazioni politiche e operative per l’attività associativa emerse dalle consultazioni”.

Dal momento del suo insediamento, che avverrà nei prossimi giorni, la Commissione avrà 30 giorni di tempo per “esaurire il proprio mandato” di consultazione.

Fonte: Ufficio stampa