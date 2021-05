Coniugi di Campi Bisenzio tornati dall'India: l'uomo peggiora

Il peggio non è ancora passato per Simonetta Filippi ed Enzo Galli, la coppia di Campi Bisenzio che si era recata in India per adottare una bimba ed era rimasta bloccata per circa una settimana a New Delhi, durante l’esplosione della pandemia, in quanto la donna era risultata positiva al tampone prima della partenza. Dopo il rientro in Italia anche il marito e la figlia sono risultati positivi al Covid: in particolare Galli verserebbe in condizioni critiche ed è stato ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi.

"Siamo tornate a casa – racconta Simonetta –: sto molto meglio, benché sia io sia io che mia figlia risultiamo ancora positive al Covid; fortunatamente siamo in via di guarigione. Mia figlia è risultata positiva al Meyer, ma è sempre stata asintomatica e sta bene. Mio marito invece non sta male. Gli stanno facendo la terapia cortisonica, ma ha solo mezzo polmone funzionante e le condizioni cliniche sono complicate. È arrivato a Careggi in blocco respiratorio e ora le sue condizioni si stanno aggravando. Sto chiedendo all'ospedale di sottoporlo alla terapia con plasma iperimmune, stiamo cercando tutte le vie