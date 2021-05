Consiglio regionale, convocata la seduta

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato in seduta ordinaria per martedì 25 maggio alle ore 15 con chiusura alle 19 e per mercoledì 26 maggio alle ore 9.30, con chiusura alle 13. Le sedute di svolgeranno in modalità mista, con alcuni consiglieri in presenza e alcuni in collegamento da remoto.

All’ordine del giorno le proposte di legge per i lavoratori organizzati in piattaforme digitali e le disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. In agenda anche la relazione sull’attività per l’anno 2020 del garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e la proposta di risoluzione su sostegno e rafforzamento del sistema trasfusionale regionale.

Tra le interrogazioni iscritte, quella a firma del portavoce dell’opposizione Marco Landi sull’elevato tasso di mortalità da Covid nella nostra regione, sulla nomina del nuovo direttore dell’Agenzia per la protezione ambientale presentata da Silvia Noferi (Movimento 5 stelle), sulle condizioni dell’assistenza alla disabilità a firma Elisa Montemagni e Giovanni Galli della Lega, sulle priorità di accesso alla vaccinazione anti Covid concessa agli avvocati del gruppo Fratelli d’Italia

Tra le mozioni in discussione quella di Diego Petrucci (Fratelli d’Italia) sulla modifica dello statuto di Toscana Aeroporti spa, quella sui test antigenici salivari per gli studenti a firma del vicepresidente del Consiglio Stefano Scaramelli. L’Aula discuterà anche gli atti presentati da Jacopo Melio (Pd) per la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini, dal capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Stella sulla Dad per le scuole materne ed elementari, dalla capogruppo del Movimento 5 stelle Irene Galletti sul cronoprogramma della Regione per la gestione dei cosiddetti ‘gessi rossi’.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa