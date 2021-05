Coronavirus Empoli e Cuoio, 12 nuovi casi

Sono 12 i nuovi contagi da Coronavirus nell'ex Asl-11, ovverosia nei territori dell'Empolese Valdelsa (10) e del Comprensorio del Cuoio (2). Solamente a Empoli si registra più di un caso, negli altri comuni non si va sopra l'1. Ecco di seguito il report per il territorio in questione.

Zona Empolese Valdelsa 10 contagi

Empoli 6

Cerreto Guidi 1

Montelupo Fiorentino 1

Vinci 1

Castelfiorentino 1

Zona comprensorio del cuoio 2 contagi

San Miniato 1

Castelfranco di Sotto 1

Nel pomeriggio sarà diramato il bollettino completo sull'Asl Toscana Centro.