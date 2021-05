Un evento riservato su prenotazione per provare le ultime 'belve' del mercato auto: Maserati Ghibli, Maserati Levante e Alfa Romeo Stelvio.

Nella giornata di sabato 22 maggio, dalle 9.30 alle 18.30 si è tenuta una giornata di test drive alla Dalcar Noleggio di Empoli (via Fucini 49/A), dedicata a una clientela selezionata per guidare dal vivo le migliori vetture Made in Italy.

Ad affacciarsi sulle strade empolesi sono state la berlina della casa del tridente Ghibli, proposta nella version mild hybrid da 330 cv, e il suv Levante, presente invece nella versione da 350 cv a benzina. Uno spettacolo emozionante sia per chi guidava che per chi assisteva sulle strade. Un evento davvero emozionante perché inaspettato per passanti e residenti, che hanno accolto la mini-carovana come si fa per le manifestazioni motoristiche più rinomate.

La giornata di curve e sprint nasce per mettere in luce le potenzialità del noleggio a lungo termine, una formula sempre più utilizzata da privati e aziende per avere a disposizione un mezzo configurato secondo le proprie necessità e con una rata semplice. Il noleggio è diventata la vera alternativa all'acquisto e al possesso di un'auto, con i vantaggi di poter rinnovare auto e avere sempre un mezzo nuovo ed efficiente per i viaggi di ogni giorno.

Da Dalcar Noleggio (dalcarnoleggio.it) sono disponibili tutte le auto in produzione: ordiniamo le vetture con tutte le configurazioni richieste dal cliente.

Il noleggio a lungo termine ti dà la possibilità di avere al tuo servizio un’auto nuova o anche usata, per un intervallo che va da 12 mesi fino a 60 mesi. Tra i vantaggi del noleggio ci sono in particolare questi che ti elenchiamo:

- Il primo, di tipo economico, consiste nel corrispondere il solo valore di ammortamento della vettura e non l’intero costo;

- Il secondo è di tipo gestionale. Infatti, non dovrai preoccuparti dei costi di gestione e manutenzione. Niente più scadenze per il bollo, non dovrai tenere a mente di sottoscrivere l’assicurazione auto, né ricordarti le scadenze per eseguire il tagliando: tutto questo sarà nostro compito;

- Per i professionisti sono previsti notevoli sgravi fiscali;

- Puoi noleggiare qualsiasi tipo di auto: utilitaria, familiare o SUV. Potrai guidare l’auto che ti piace di più.

Tra i servizi disponibili puoi scegliere:

- assistenza stradale

- incendio e furto

- infortunio conducente (PAI)

- Kasko: riparazione danni

- Manutenzione ordinaria e straordinaria

- Rca

- Tassa di possesso con riaddebito mensile

Il parco auto è veramente vasto. Sono disponibili per te anche vetture elettriche o hybrid, come pure veicoli commerciali, camion e furgoni fino a 35 q allestiti per il tuo business. Se usi l'auto per pochi km al mese o cerchi soluzioni con km illimitati, Dalcar ha comunque la soluzione giusta per le tue necessità.

La particolarità di Dalcar Noleggio è la possibilità di dare in permuta la propria vettura per noleggiare un'auto nuova. Sono più uniche che rare le compagnie che danno vita a un business di questo tipo. Dalla parte del cliente, molto spesso il noleggio a lungo termine viene messo da parte proprio in virtù della presenza di un'auto di proprietà da vendere.

Dalcar è una piccola realtà ma dalle infinite possibilità: vieni a scoprirla per un preventivo gratuito senza impegno!

