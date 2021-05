Festa della Repubblica, doppio appuntamento a Calenzano

Doppio appuntamento a Calenzano per la Festa della Repubblica: nelle scuole si terrà un incontro online sul tema delle madri costituenti, mentre il 2 giugno ci sarà la consueta consegna delle costituzioni ai diciottenni in piazza del comune.

“Quest’anno cade il 75° anniversario del referendum tra monarchia e repubblica e il 160° dell’unità d’Italia – ha detto il sindaco Riccardo Prestini –. Lo scorso anno non abbiamo potuto celebrare questa importante giornata istituzionale, che oggi acquisisce ancora maggior rilievo. Come di consueto la dedichiamo alle nuove generazioni, perché rimanga sempre vivo lo spirito che ha portato le donne e gli uomini a fare la propria parte per un’Italia unita e democratica”.

Le celebrazioni inizieranno mercoledì con il lancio del progetto sulle madri costituenti, tramite una conferenza online per le terze medie con la presidente della Fondazione Nilde Iotti, Livia Turco. Il tema delle madri costituenti verrà poi riconsiderato durante il prossimo anno scolastico, come richiesto da una mozione del consiglio comunale dello scorso dicembre.

“Il percorso per valorizzare la figura storica delle madri costituenti è partito dall’intitolazione della sala consiliare a Nilde Iotti – ha commentato l’assessore alla pubblica istruzione Laura Maggi -. Con la conferenza di Livia Turco si dà avvio a questo percorso di approfondimento, in collaborazione con l’istituto comprensivo di Calenzano, che ha l’obiettivo di rendere l’operato di queste donne patrimonio culturale delle future generazioni”.

Mercoledì 2 giugno in piazza Vittorio Veneto verrà consegnata una copia della Costituzione ai diciottenni e ai neocittadini italiani, con una cerimonia pubblica alle 16.30, cui parteciperà la professoressa Irene Stolzi, dell’istituto storico della resistenza, che parlerà alle ragazze e ai ragazzi del percorso democratico che parte con l’unità d’Italia e culmina con la Repubblica.

Seguirà il recital "L'Italia s'è desta", con gli allievi dei corsi di teatro e di strumento della scuola di musica di Calenzano: testo e regia di Rosaria Bux e arrangiamenti musicali di Emanuele Carovani. La rappresentazione teatrale, ambientata nel 1836, ricrea l'esperienza del giovane Mameli presso il collegio di Cercate, vicino Savona, comprendendo riferimenti a personaggi ed eventi della storia del Risorgimento italiano.

Gli eventi si terranno all’aperto, nel rispetto delle norme anticontagio. La consegna delle costituzioni è su invito, mentre lo spettacolo teatrale è su prenotazione: 055 8833691 - duegiugno2021@comune.calenzano.fi.it

Fonte: Ufficio Stampa