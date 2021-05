Fondazione Caript, 600mila euro per gli enti con 'Socialmente'

Da un’indagine condotta recentemente sul territorio della provincia di Pistoia da Fondazione Caript e Sinloc – società di consulenza con una consolidata esperienza in materia di progettazione sociale – è emerso uno scenario che presenta alcune significative criticità. La nostra comunità sta infatti affrontando una sfida generazionale di grande portata: la popolazione anziana è in aumento e progressivamente sempre più esposta a condizioni di fragilità e solitudine, mentre le giovani generazioni non trovano le condizioni e le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro adeguate al livello dei bisogni. Inoltre, è ancora alto il numero di giovani studenti a rischio di dispersione o di demotivazione verso la scuola. La pandemia ha poi esasperato situazioni di fragilità e creato nuove povertà a cui è necessario rispondere supportando gli enti del Terzo Settore del nostro territorio che si adoperano in prima linea in favore delle categorie sociali più svantaggiate.

Proprio con l’obiettivo di contrastare, almeno in parte, queste problematiche, la Fondazione ha arricchito con due importanti novità la nuova edizione di SOCIALMENTE. Bando per la coesione sociale e culturale che mette a disposizione un plafond complessivo di 600mila euro.

Oltre a mantenere il consueto assetto delle precedenti edizioni a favore del mondo del volontariato, della filantropia e della beneficenza per la promozione di azioni di contrasto alla povertà e alla fragilità sociale, il bando quest’anno offre alle organizzazioni del Terzo Settore la possibilità di aderire a un percorso di capacity building per rafforzare e migliorare le capacità organizzative e di gestione dei progetti.

La seconda novità, invece, si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni che a settembre saranno chiamati a proporre, all’interno di un bando di idee a essi dedicato, progetti di utilità sociale grazie all’accompagnamento delle organizzazioni del Terzo Settore. Uno strumento, quindi, per stimolare e sostenere una nuova progettazione e realizzazione di interventi condotti, sotto la propria responsabilità, da gruppi di giovani. Già all’interno del bando Socialmente verranno selezionate le organizzazioni attive nelle politiche giovanili interessate a partecipare come enti accompagnatori nell’ambito di questa specifica azione.

“Il rinnovato bando Socialmente che presentiamo quest’anno è il frutto di una collaborazione con Sinloc – sottolinea Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript – che parte da lontano e che fin dall’inizio ha coinvolto anche tutti gli enti del Terzo Settore della nostra provincia. La call, che in questa edizione prevede due importanti novità, cerca di rispondere in modo puntuale alle situazioni di criticità emerse in seguito a una mappatura dei bisogni più urgenti. La presenza costante e attiva da parte del mondo del Terzo Settore, che voglio ringraziare, ci dà la motivazione a proseguire in questo importante percorso di condivisione che, ne siamo sicuri, porterà a importanti risultati”.

“Ringrazio la Fondazione – commenta Jessica F. Silvani, Responsabile segmento Fondazioni e altre Organizzazioni non profit di Sinloc SpA – per averci coinvolti in questo importante processo di crescita delle organizzazioni non profit del territorio. Il rafforzamento delle conoscenze, competenze e abilità di pianificazione strategica, programmazione economico-finanziaria, project management, valutazione di impatti, raccolta fondi, comunicazione, ecc. è prioritario affinché anche le organizzazioni di piccole e medie dimensioni esplodano il loro potenziale di soggetti portatori di innovazione sociale, culturale e ambientale. Puntare sul capacity building del Terzo Settore significa guardare al futuro e agire per costruirlo”.

Fonte: Ufficio stampa