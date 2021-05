Incidente mortale in Valdera, perde la vita una donna

Una donna è morta in un incidente tra un'auto e un mezzo pesante in via Marco Polo tra Calcinaia e Bientina, lungo la sr439. Il fatto è accaduto questo pomeriggio.

Sul posto i vigili del fuoco di Cascina, la Misericordia di Vicopisano e i carabinieri. A farne le spese una donna del 1939 di Montopoli in Val d'Arno che viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo, finita fuori strada dopo l'impatto. Il medico inviato dal 118 assieme ai sanitari non ha potuto che constatare il decesso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO