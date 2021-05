Al via la vetrina del lavoro di gonews.it, in collaborazione con l'agenzia del lavoro Synergie Italia - filiale di Empoli.

Ogni lunedì proporremo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori. Per candidarsi alle offerte, basterà contattare l'agenzia all'indirizzo mail empoli1@synergie-italia.it o al numero di telefono 0571/711499

Di seguito le offerte disponibili questa settimana:

ADDETTO/A ALLA STAMPA DI NASTRO ADESIVO

Per azienda cliente operante nel settore della gomma/plastica si ricerca un/una addetto/a alla stampa di nastro adesivo.

La risorsa, inserita nel reparto di produzione, utilizzerà la macchina per la stampa di nastro adesivo.

Si richiede una passata esperienza, anche minima, in mansioni che prevedono l'utilizzo di macchine a controllo numerico e la disponibilità al lavoro su turni.

Luogo di lavoro: Empoli

ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE MECCANICA

Synergie, agenzia per il lavoro, filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore meccanico una risorsa da inserire come addetto/a alla manutenzione meccanica.

La risorsa si occuperà di svolgere lavori di manutenzione e riparazione su macchine da cucire.

La risorsa ideale è in possesso di un diploma di perito meccanico o elettrotecnico e dimostra interesse per il mondo della manutenzione. Non è richiesta pregressa esperienza nel ruolo.

Luogo di lavoro: Empoli.

PERITO MECCANICO/ELETTROTECNICO

Per azienda cliente operante nel settore chimico si ricerca un/una perito meccanico.

La risorsa, inserita nel reparto di produzione, si occuperà di manutenzione di impianti industriali.

Il/La candidato/a ideale possiede un diploma di perito meccanico o elettrotecnico e ha maturato una passata esperienza in contesti simili.

Luogo di lavoro: Empoli

ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Per azienda cliente operante nel settore delle pulizie, si ricerca un/una addetto/a alle pulizie.

La risorsa si occuperà di pulizie di locali pubblici e privati.

La risorsa ideale ha maturato una precedente esperienza nella mansione ed è automunito/a.

Luogo di lavoro: Empoli/Santa Croce