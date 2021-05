Mostra 'Abiti femminili in vetrina' a Fucecchio

Promuovere il talento femminile e ricordare la prima sfilata di moda che ha lanciato il Made in Italy. E' questo l'obiettivo della mostra "Abiti femminili in vetrina", promossa dal CIF - Centro Italiano Femminile presso la Casa del Fanciullo in cui saranno allestiti abiti realizzati dal Centro Trimoda. La mostra, che vuole supportare e dare visibilità alle capacità femminili nel realizzare i propri progetti, sarà inaugurata giovedì 27 maggio alle ore 16 e sarà poi aperta al pubblico nei giorni di giovedì 27 e venerdì 28 dalle ore 17 alle 19.

Un evento che, inizialmente in programma per la Giornata Internazionale della Donna, è stato poi rinviato a causa dell'emergenza sanitaria e che si propone di celebrare anche il 70° anniversario della prima sfilata di moda, avvenuta il 12 febbraio 1951 a Firenze, evento che cambiò per sempre le sorti della moda italiana lanciando nel mondo quello che poi sarebbe divenuto il Made in Italy.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa