Trasporta latte ovino senza autorizzazione, sanzionato

Stava portando sul camion 400 litri di latte ovino senza autorizzazione. La guardia di finanza di Poggibonsi lo ha fermato e lo ha sanzionato. L'uomo, titolare di un'impresa vinicola, aveva il latte in un vano considerato fatiscente dalle fiamme gialle: erano infatti presenti ruggine e sporcizia.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per risalire alla filiera del latte, destinato probabilmente a una produzione non tracciata, nell'ottica di prevenire eventuali frodi alimentari, soprattutto in tema di falsa indicazione geografica o di denominazione di origine dei prodotti.