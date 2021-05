Vaccini per trentenni e non solo, la chiave sta in AstraZeneca

I giovani scalpitano dopo l'apertura delle prenotazioni fino ai 40enni, conclusesi sabato scorso, e la Toscana pensa a un open day che possa coinvolgere chiunque voglia vaccinarsi con AstraZeneca, dai trentenni ai cinquantenni. I volontari potrebbero essere reclutati con il portale tramite una speciale 'chiamata ai vaccini' che potrebbe partire addirittura questa settimana. "La priorità verrà data agli over 60, ma non è escluso che alcune dosi possano essere date a volontari giovani in cerca di green pass", spiega Giani in un virgolettato del Tirreno.

Perché proprio AstraZeneca? Perché alcune migliaia di dosi sono tornate disponibili per annullamenti di prenotazioni dopo l'arrivo delle dosi di Pfizer (che ha tempi più rapidi per il completamento del ciclo vaccinale). In più dovrebbero arrivare in Toscana 20mila dosi come da programma. Quindi rimarrebbero disponibili molte dosi, oltre a quelle obbligatorie per i richiami.

In più gli 'open day senza prenotazioni' stanno avendo l'effetto di aumentare le vaccinazioni anche in giorni e in orari in cui si registra solitamente un caso fisiologico. Vedi la domenica oppure il pomeriggio tardi fino all'ora di cena. Dato il successo di questa formula, l'ampliamento è stato voluto anche per altri hub vaccinali come quello di Empoli.

E se l'obiettivo è sempre quello di chiudere con la percentuale più alta possibile la vaccinazione degli over 60, le classi di età inferiore hanno tanta richiesta e spingono dopo le ultime aperture. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le decisioni della Regione.