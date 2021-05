Visite in programma con Pro Loco Certaldo

Sono in calendario iniziative culturali con la Pro Loco di Certaldo: andiamo a vedere quelle in programma per il fine settimana.

La visita guidata, a cura di Proloco Certaldo e Florentiamo, sarà dedicata alla scoperta di un altro Vicariato di Certaldo: quello ecclesiastico. Il tour permetterà di conoscere le vicende del vicariato ecclesiastico attraverso le testimonianze e le opere, che ora sono raccolte e custodite nella Chiesa dei SS. Jacopo e Filippo e nell'ex convento agostiniano, ora Museo di Arte Sacra.

In collaborazione con Comune di Certaldo, Visit Certaldo, Rione del Vicario, Anthos e Florentiamo

Ritrovo ore 10 in piazza SS. Annunziata, dove riassumeremo la vita personale e artistica di Giovanni Boccaccio e spiegheremo cosa è il Decameron. Continueremo su via Boccaccio con le vecchie logge mercato e la casa del Boccaccio, dove entreremo nel dettaglio di come si viveva in una casa torre. In un medioevo che si rispetti non può mancare la visita in chiesa, dove introdurremo la novella di Frate Cipolla. Ci soffermeremo anche sullo stemma di Certaldo, legato alla cipolla e al nome del protagonista della novella, e sulla storia della Beata Giulia e sull'importanza delle reliquie in epoca medievale. Usciti dalla chiesa devieremo verso Porta al Sole e arriveremo finalmente a Palazzo Pretorio, dove, dopo una breve spiegazione dell'edificio e della sua funzione, inizierà lo spettacolo di burattini con Fra' Cipolla (spettacolo a cura del Teatro delle Dodici Lune di Italo Pecoretti).