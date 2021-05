Area sgambatura cani a Villa Corridi, smantellata quella vecchia in via di Collinaia

Villa Corridi ha da pochi giorni un’area di sgambatura per i cani, recintata.

Lo spazio nel quale gli animali possono essere lasciati senza guinzaglio, corre lungo la recinzione del parco, sulla destra dell’ingresso principale del giardino pubblico, e ha doppio ingresso.

Domani verrà smantellata la vecchia area di sgambatura, che si trovava in un’area molto vicina alle abitazioni, in via di Collinaia.

“Con questo spostamento – dichiara la vicesindaca Libera Camici con delega alla Tutela Animali - speriamo di poter trovare un equilibrio tra le esigenze dei proprietari dei cani e quelle dei cittadini residenti in prossimità dell'area sgambatura in via di Collinaia. Questi ultimi lamentavano infatti non pochi disagi legati all’abbaiare dei cani. Villa Corridi è un luogo sufficientemente grande per ospitare la nuova area di sgambatura senza creare problemi agli altri frequentatori del parco”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa