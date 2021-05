Asfaltature Montelupo, centro e frazioni interessati dai lavori

Asfaltature: un investimento da 80.000 euro per riqualificare le strade di Montelupo Fiorentino. Si parte mercoledì 26 maggio da via Antonio Labriola, posta tra San Quirico e la Torre.

Il bilancio 2021 prevede 100.000 euro per la manutenzione delle strade e per la loro riasfaltatura.

Le strade su cui intervenire sono individuate in base a un piano che tiene conto della situazione del manto e della quantità di traffico supportato.

I primi interventi partiranno nel mese di maggio, con precisione il 26 maggio con l’asfaltatura di tutta via Antonio Labriola, compreso il parcheggio davanti alla scuola della Torre.

A seguire i lavori riguarderanno diverse zone del territorio.

- Via Giovanni Fattori e via Telemaco Signorini a Fibbiana, senza cambiamenti alla viabilità

- Il 31 maggio l’intervento si sposterà su viale Cento Fiori e via Raffaello Caverni nel tratto davanti al Centro commerciale. Per quanto riguarda viale Cento Fiori è prevista la chiusura del tratto di strada interessato, cioè quello compreso fra via della Pace e via Raffaello Caverni.

- Via Antonio Gramsci nel tratto compreso fra via Vittorini e via Pavese

- Via Giro le Mura nel tratto compreso fra via Roma e via Nuova

"Montelupo Fiorentino si è guadagnata negli anni la reputazione di cittadina attenta alla qualità della vita dei propri abitanti. Il merito va anche agli interventi periodici di manutenzione come questo, atti a migliorare sensibilmente anche la sicurezza stradale", afferma l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa