Con la scusa di fare delle carezze al suo cane lo hanno fermato, quindi gli hanno sfilato di tasca il portafoglio col denaro. È accaduto a un 90enne a Firenze, in via Arrigo da Settimello, intorno alle 9.15. Secondo il racconto dell'anziano, che non ha riportato ferite, si trattava di due trentenni. Sull'episodio indaga la polizia, intervenuta sul posto.